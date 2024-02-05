«النواب» ينعى البرلمانية أمنية رجب بعد وفاتها في حادث بالمنيا

نعى المستشار الدكتور حنفى جبإلي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائبة أمنية محمود رجب حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والتي توفاها الله اليوم الاثنين في حادث سيارة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.