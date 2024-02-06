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انطلاق اللقاء التثقيفي لشباب القليوبية عن «صنع القرار السياسي وقت الأزمات»

كتب:

حسن صالح
02:51 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جانب من اللقاء التثقيفي

جانب من اللقاء التثقيفي

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لقاء تثقيفيًا حول «صنع القرار السياسي أثناء الأزمات»، وذلك ضمن مبادرة الطريق نحو جمهورية تمثل إرادة الشعب وتحقيق متطلباته.

اللقاء نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومسئولي الإدارات الفرعية، وأعضاء نموذج محاكاه مجلس الشيوخ وأعضاء برلمان الشباب، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

بناء الوعي السياسي

وأشاد الصبروط بإدارة البرلمان بالتطوير المستمر للبرامج، موضحًا أن البرنامج تثقيف سياسي للشباب، لتعليم الشباب أهمية المشاركة السياسية في مجتمعهم، والتوعية بالتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى مساعدتهم على تنمية مهارتهم وقدراتهم، من خلال بناء الوعي السياسي لهم وزيادة معارفهم بالشئون السياسية والقدرة العلمية على تحليلها بما يزيد من مشاركتهم فى بناء مستقبل مصر، طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لتحقيق التنمية المستدامة نحو الجمهورية الجديدة 2030. 

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