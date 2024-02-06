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محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ المشروعات في طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:29 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
محافظ الغربية يناقش تنفيذ المشروعات

محافظ الغربية يناقش تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومديري إدارة الشؤون المالية والإدارية والهندسية والإسكان بالديوان العام، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات طنطا، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

نسب تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

تكثيف الجهود لإنهاء المشروعات

وشدد محافظ الغربية خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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