نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات «روابط»

يبحث المواطنون عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى روابط الحصول عليها، وذلك عقب اعتمادها وإعلانها خلال الأيام الماضية.

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات والروابط، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية طريقة الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات والروابط

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023-2024 وذلك بنسبة نجاح بلغت 80.87%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 78.4%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط هنا.

كما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 78.9%، ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

واعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.52% ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة سوهاج اعتمد المحافظ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، بنسبة نجاح 86% ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

كما اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بنسبة نجاح 71%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط هنا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، بنسبة نجاح 75.4% ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة المنيا، اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 74.26%، ويتمكن الطالب من الحصول عليها من خلال هذا الرابط.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة بنجاح 73.69% ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة دمياط، اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بنسبة نجاح 89.1%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بنسبة نجاح بلغت 80.3% وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في مطروح

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، بنسبة نجاح 79.3%، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي محافظة الإسكندرية، اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 83.6%، ويحصل عليها الطلاب من خلال الضغط على هذا الرابط.

واعتمد المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 80.33%، ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة القليوبية، اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.31%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط هنا.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.63%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط هنا.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.61%، ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، بنسبة نجاح 88.73% ويحصل عليها الطالب من خلال الضغط هنا.