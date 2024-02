مصرع 6 أشخاص في تحطم هليكوبتر على الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا

أسفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر على الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا عن مصرع الرئيس التنفيذي لبنك «أكسس» النيجيري، هربرت ويجوي وزوجته وابنه، وبيمبو أوجونبانجو، الرئيس السابق لمجموعة البورصة النيجيرية، وفقًا لما أعلنته المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، عبر منصة إكس.

وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل حادث تحطم الطائرة التي أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم المصرفي النيجيري هربرت ويجوي، 57 عامًا. وكان هربرت ويجوي عضوًا في مجلس إدارة الشركة النيجيرية لإعادة تمويل الرهن العقاري وعضوا في المجلس الاستشاري لأصدقاء إفريقيا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقتٍ سابق، قالت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إنّ طائرة هليكوبتر من طراز «يوروكوبتر إي سي 130» تحطمت في كاليفورنيا بالقرب من مدينة نيبتون على مقربة من حدود نيفادا، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة كان على متنها 6 أشخاص، ولم ينجُ أحد منهم، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

CEO of Access Bank, Herbert Wigwe and 4 others.



The chopper crashed onto Interstate 75 near Naples around 3:15 p.m. ET.



It collided with a vehicle, according to the Florida Highway Patrol.



May their souls rest in peace



