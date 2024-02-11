ضبط 5 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر في مصنع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية 5 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر، داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت، وذلك خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز ديرب نجم.

حملات تفتيش على المحال التجارية في ديرب نجم

وشنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية حملة، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، ورفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، للتفتيش على المحال التجارية في مركز ديرب نجم، والوقوف على مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والتعليمات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات حيال المخالفين من أصحاب الأنشطة التجارية.

التحفظ على 5 أطنان زيت طعام

وتحفظت الحملة على 5 أطنان و50 كجم زيت طعام غير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت، كما تم ضبط 150 كجم أرز غير مدون عليه أي أسعار، وحُررت محاضر ضد محتكري السلع وأصحاب الأنشطة، وعرضت على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.