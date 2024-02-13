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أستاذ في العلوم السياسية: ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمنع جرائم إسرائيل

كتب:

منار مجدي
02:26 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مدينة رفح

مدينة رفح

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، إن إسرائيل تسعى خلال الفترة الراهنة إلى تحقيق مخططها، والذي يتمثل في تهجير سكان شمال غزة إلى مناطق الوسط والجنوب. 

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، لا بد أن تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لإجبار إسرائيل على الالتزام باحترام المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بعدم استهداف رفح الفلسطينية.

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