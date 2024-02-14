وزير الدفاع الأمريكي يطالب بتوفير «احتياجات أكثر أهمية» لإنقاذ أوكرانيا

عقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، جلسة افتراضية حول أوكرانيا، التي تُعاني نقصًا في الذخيرة والمدفعية في حربها المُستمرة مُنذ عامين تقريبًا مع روسيا، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية اليوم الأربعاء.

وألقى «أوستن» كلمة افتتاحية في بداية اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهي مجموعة تضم حوالي 50 دولة لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلاً «إنه كان يعتزم حضور اجتماع المجموعة، لكنه اضطر للعودة إلى المستشفى»، مُضيفًا: «أنا بصحة جيدة، والتشخيص بالنسبة للسرطان الذي أعاني منه مُمتاز».

«أوستن» يعقد جلسة افتراضية من منزله

وعقد وزير الدفاع الأمريكي جلسة افتراضية من منزله، حيث يتعافى من مُضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، التي خضع لها في ديسمبر الماضي.

وخرج «أوستن» يوم الاثنين الماضي، من مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني، بعد خضوعه للعلاج من مشاكل طارئة في المثانة، ومُنذ ديسمبر، لم يكن لدى البنتاجون أي أموال لإرسال الأسلحة والذخيرة إلى كييف.

ومُنذ ذلك الحين، استمر الحلفاء الأوروبيون في تقديم بعض الدعم، ولكن عدم وصول شحنات الذخيرة بانتظام إلى أوكرانيا كان له تأثير سلبي على خط الجبهة.

توفير الاحتياجات الأكثر أهمية على المدى القريب

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن مجموعة الاتصال ستعمل على توفير الموارد لبعض احتياجات كييف الأكثر أهمية على المدى القريب، «بما في ذلك حاجتها المُلحة لمزيد من المدفعية والذخيرة وصواريخ الدفاع الجوي».

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، مما أدى إلى مواجهة مع مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون، إنه لا ينوي تقديم مشروع القانون على المجلس.

وتتضمن أولويات حزمة المساعدات تقديم مساعدات بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، وتعزيز الأمن الإسرائيلي، والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وكييف.