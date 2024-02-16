دعاء العين والحسد والحفظ من الجن كما ورد عن النبي «مكتوب»

قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن الحسد ذُكر صراحة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولذلك حذرنا النبي منه في العديد من أحاديثه النبوية المطهرة، موجها النصيحة لمن يبحث عن دعاء الحسد والعين، بأن يُكثر من تلاوة القرآن الكريم، ويقرأ أذكار الصباح والمساء.

دعاء الحسد والعين

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ«الوطن» أنه روي عن النبي الكريم العديد من الأحاديث، عن دعاء العين والحسد، ومنها قوله «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا.. ».

وحول الحديث عن دعاء الحسد والعين، أشار مهنا إلى أن النبي الكريم، كان يرد عندما خرج عليه عفريت من الجن في رحلة الإسراء والمعراج، بـ«أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن».

أدعية للعين والحسد

ومن الأدعية التي نصح بها منها لتنجنب العين والحسد:

أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُۚ.

اللهم إني أسألك مما سألك رسولك، وأعوذ بك مما استعاذ بك منه رسولك؛ اللهم ما قضيت لي فاجعل عاقبته رشدا.يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شتات الأمر.