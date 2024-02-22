وكيل تضامن مطروح: تطوير مركز الإغاثة استعدادا للسيول

كشفت الدكتورة دار السلام حسين أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، تفاصيل تطوير «مركز الإغاثة» بالمدينة، استعدادًا لمواجهة السيول على مدار العام.

وقالت في بيان، إنّ هناك توجيهات من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على استمرار تطوير المراكز والمباني التابعة للتضامن.

معدات لمركز الطوارئ في مرسى مطروح

وأوضحت وكيل تضامن مطروح، أنه جاري العمل على تطوير مركز الإغاثة لمحافظة مطروح، لمواجهة أي ظروف تطرأ على المحافظة من النكبات أو السيول أو غيرها.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ خطة التطوير بمركز إغاثة حي الشروق بالكيلو 7 شرق مطروح، ليكون على أعلى مستوى من الجاهزية، من حيث أماكن الاستضافة، وجاري مده بجميع المعدات اللازمة.

لجنة لمتابعة أعمال التطوير

وأضافت أنّ عمليات التطوير تُنفذ من خلال لجنة تضم أسامة الدسوقي مدير إدارة الضمان والإغاثة وعبد الجواد فودة مدير الرقابة والمتابعة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.