رابط التقديم على وحدات كاملة التشطيب بالمدن الجديدة.. الحجز يبدأ 3 مارس

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل حجز الوحدات الجديدة في عديد من المدن الجديدة، وشروط ومواصفات الحجز، وطريقة التقديم، ونظام الأقساط عبر الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية، إذ يبدأ الحجز يوم الأحد 3 مارس المقبل.

رابط الحجز على موقع المجتمعات العمرانية

أتاحت وزارة الإسكان التسجيل الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية ويمكن زيارته من هنا، موضحة أن الفوز بالوحدات السكنية في الطرح الجديد سيكون من خلال قرعة علنية ويدوية، إذ يشمل الطرح التكميلي على التالي:

- مشروعات الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة.

- إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.

- وحدات مشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري والسكن، معلنة أن تفاصيلها تشمل على:

- 480 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر وحتى 150 مترا.

- 893 وحدة سكنية بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 71 مترا وتصل إلى 93 مترا.

المستحقين للتقديم في الوحدات المطروحة

ووفقا للقواعد المعلنة من هيئة المجتمعات العمرانية، فإن المستحقين للتقديم في الوحدات المطروحة، هم المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز في الطرح، الذي أعلن في شهر فبراير الماضي، مع استمرار ترك جدية الحجز وعدم سحبها.