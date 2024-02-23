تشغيل خدمة جديدة على خط قطارات «القاهرة - منوف» بالمنوفية

أعلنت الهيئة القومية للسكك حديد مصر، تشغيل قطار رقم 533 خدمة جديدة بعربات تحيا مصر ما بين «القاهرة - منوف»، اعتبارا من السبت 24 فبراير، بعد خطة التطويرات والتحديثات في القطارات خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.

موعد انطلاقة القطار

وأضافت هيئة السكك الحديد، أنه من المقرر أن يتحرك القطار من القاهرة الساعة 4:10 صباحا، ويصل منوف الساعة 6:25 صباحا طبقاً للجدول المرفق بداية من غدا، مشيرة إلى أن تشغيل هذا القطار سيخدم الكثير من المواطنين على طول المحطات.

امتداد مسيرة القطار إلى القاهرة

كما قررت مد سير قطار 556 «طنطا - منوف» لمحطة القاهرة، بداية من اليوم، حيث ينطلق من طنطا الساعة 6:30 مساءا ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءا طبقا للجدول المرفق، ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534.