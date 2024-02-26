انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الباكستاني «رعد - 1»

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري الباكستاني «رعد - 1» بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على أعمال الاقتحام الرأسي المختلفة واكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعي إنقاذ الحياة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق العناصر المشاركة من الجانب الباكستاني والتحرك إلى ميادين التدريب وتنفيذ إجراءات دمج وتعارف القوات وعرض نماذج من الأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب من الجانبين.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.