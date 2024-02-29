خلطة سحرية لتنظيف السجاد في أقل من 10 دقائق.. «وداعا لتعب الغسيل»

نظافة السجاد وإعادة لمعانه ورونقه هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه ربة المنزل، وخاصةً خلال المناسبات أو الأعياد، لتظهر بشكل لائق ونظيف أمام الضيوف. لذلك، يبحثن باستمرار عن وصفات سحرية وخلطات مختلفة باستخدام مكونات بسيطة لتنظيف السجاد.

بخطوة واحدة، يمكن تنظيف السجاد وإعادة لمعانه مرة أخرى، ويمكن التخلص من الوبر المتراكم عليه. يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام صابونة عطرية ومادة البيكربونات، لتحصلي على سجادة نظيفة ذات رائحة جميلة تعزز من جمالية منزلك.

خلطة سحرية لتنظيف السجاد

يمكنك ذلك أيضا عن طريق بشر الصابونة العطرة، باستخدام «مبشرة»، أو تقطيعها لقطع صغيرة للغاية، وخلطها بمادة البيكربونات في إناء فارغ، دون إضافة أي نقطة من الماء، ومن ثم رش الخلطة السحرية وتوزيعها على السجادة بأكملها وليس المناطق المتسخة فقط، وفقًا لما نشره موقع «Home Made Simple».

مدة تقريبية تصل إلى 30 دقيقة هي المدة التي يمكن أن تستغرقها الخلطة على السجادة بعد رشها، ومن ثم لفها. بعد انتهاء هذه المدة، يتم فك لف السجادة وتمديده على طول الغرفة لإزالة الخلطة السحرية. يمكن ذلك باستخدام مكنسة عادية أو كهربائية.

نتائج استخدام الخلطة السحرية

نتائج مذهلة ونظافة غير متوقعة تظهر على السجادة بعد استخدام تلك الخلطة لتنظيفها، وهو ما تسعى إليه ربة المنزل. ومع ذلك، لا يقتصر تنظيف السجاد على تلك الوصفة فقط، بل هناك طرق أخرى للتخلص من البقع العالقة في أماكن معينة من السجاد.

يمكن استخدام سائل التنظيف بالإضافة إلى معلقة من الخل (أو بحسب الحاجة) لتنظيف البقع العالقة في السجاد. يتم ذلك عن طريق رش الخلطة على البقعة باستخدام بخاخ صغير، ثم يتم فرك المنطقة المتسخة باستخدام فرشاة أو مشطة شعر لمدة تقريبية تصل إلى 10 دقائق، مما يساعد على الحصول على سجادة نظيفة.

جدير بالذكر أن هناك خطوات عديدة للتخلص من البقع الموجودة على السجاد، ومنها طريقة استخدام الخل الأبيض وعصير الليمون، التي تعمل على تنظيف السجاد وتطهيره. يتم ذلك عن طريق خلط كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من عصير الليمون، ثم يتم استخدام هذا الخليط لتنظيف البقع باستخدام سفنجة خشنة. تعمل هذه الخلطة على إزالة البقع بشكل فعال وسريع، مما يساعد على استعادة نظافة السجاد.