انطلاق فعاليات مؤتمر «مصر ونهر النيل عبر العصور» الاثنين المقبل.. 12 جلسة

تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة القاهرة، مؤتمر «مصر ونهر النيل عبر العصور»، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات التاريخية وقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالتعاون مع لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ ومقررها الدكتور محمد السد عبد الغني، وبالتنسيق مع الدكتورة إيمان عامر مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية ومقرر المؤتمر، والدكتورة سحر حنفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب.

مشاركة 65 مؤرخا وباحثا في المؤتمر

ويضم المؤتمر 12 جلسة علمية بمشاركة أكثر من 65 مؤرخا وباحثا ومتخصصا في مجال الموضوع؛ وتمتد فعالياته على مدار يومي 4 و 5 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة وكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في تمام العاشرة من صباح اللثنين الموافق 4 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتمتد فعاليات اليوم الأول حتى السادسة مساء بقاعات المجلس بالتوازي.

فيما تنتقل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثلاثاء 5 مارس 2024 لتعقد بمقر كلية الآداب جامعة القاهرة.

ندوة عن ظاهرة العنف

في سياق آخر، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة عين شمس ندوة بعنوان «ظاهرة العنف.. الأسباب والعلاج»، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر غد الأحد؛ بكلية التربية جامعة عين شمس- قاعة مجلس الكلية.