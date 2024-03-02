صرف معاشات مارس 2024 في 1700 مكتب بريد اليوم

قررت الهيئة القومية للبريد، صرف معاشات مارس 2024، عبر 1700 مكتب بريد إلى جانب جميع الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، والمعاشات متاحة لنحو 11 مليون مواطن مستحقين للصرف.

وبحسب بيانات هيئة البريد، فإن معاشات مارس 2024 متاحة اليوم عبر مكاتب بريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف التسهيل على المواطنين خاصة كبار السن.

صرف معاشات مارس 2024 في 1700 مكتب بريد

وتابعت الهيئة أنّ معاشات مارس 2024، يمكن صرفها اليوم من خلال مكاتب البريد المختلفة والسيارات المتتنقلة أيضًا، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، اتخاذ التدابير والإجراءات كافة، لتسهيل صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد، إذ شُكلت لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وُجدت، إضافة إلى تغذية كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.