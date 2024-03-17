ما حكم المفطر في رمضان بسبب المرض؟.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

الإسلام دين يسير على أتباعه، إذ جعل الله للإنسان رُخصا يستخدمها، فيما يتعلق بالعبادات كالصيام والصلاة وغيرها من الأمور الدينية، ورغم أون الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، فإن الاستطاعة أحد شروط الصيام، ولذلك يتردد سؤال حول ما حكم المفطر في رمضان بسبب المرض، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

ما حكم المفطر في رمضان بسبب المرض

وحول الجواب عن سؤال ما حكم المفطر في رمضان بسبب المرض، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الشرع أوضح رخص الإفطار في رمضان ومنها المريض، المرض من رخص الدين في الصيام، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القران الكريم ضمن آيات الصيام قال تعالى: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

رأيين للإفطار في رمضان

ولفتت الدار إلى أنّ جمهور الفقهاء قد أجمعوا على أن المرض هو عذر يبيح للمسلم أن يفطر من أجله، فمن كان مريض مرض شديد يحق الإفطار ولم يكن الصيام واجبًا عليه، لأن هذا المرض قد يؤثر على صاحبه بالضرر في حالة صيامه، وقد يؤدي هذا الضرر إلى الهلاك، أو يتسبب الصيام في زيادة هذا المرض.

حكم من لم يصم في رمضان بسبب المرض فيه قولان وهما كالآتي:

- الأحناف والشافعية قالوا إن الإفطار جائز ويباح للمريض مرض شديد أن يفطر، إذ قال الأمام أبي حنيفة قوله في هذه المسألة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعًا أو حماه شدة أفطر.

-المالكية قالوا بأن الإفطار مستحب لمن كان مريض مرض شديد، وقالوا إن الصيام في هذه الحالة مكروه.