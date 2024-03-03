«الاقتصاد الإبداعي».. دعم وتمكين للحرفيين للوصول إلى أسواق جديدة

تجهيزات على قدم وساق وخلية عمل على مدار الساعة، تكللت بنجاح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، فى دورته الـ66 تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، والتى تقام تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، وعدد من الشركاء.

خلال افتتاح المعرض، أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بطاقة «حرفى» لإتاحة الخدمات المالية وغيرها للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بسعر فائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات والقدرة على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالى، والدعم الفنى فى تحسين وتنويع التصميمات، بالإضافة إلى التمتع بمبادرة البنك المركزى من خلال فتح حساب النشاط الاقتصادى المجانى، وإتاحة فرص التسويق داخل مصر وخارجها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تنمية الوعى التأمينى لدى الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات وشركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك فى نظام تأمينات اجتماعية، للتمتع بها فى حالات التقدم فى العمر وبلوغ سن المعاش، أو فى حالات البطالة، والمرض، والطوارئ.

«التضامن»: بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع سجاد يدوى يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول

وسلَّمت «القباج» عدداً من الشهادات لمتدربى برنامج «حرفى» لدعم صغار ومُصنعى الحرف اليدوية والتراثية، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، ووقعت الوزيرة بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى والمجلس التصديرى للحرف اليدوية ومؤسسة النداء، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مصنع سجاد يدوى يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول، مع دعم فرص التمكين الاقتصادى لمستفيدى «تكافل وكرامة» القادرين على العمل لتخريجهم من الدعم إلى الإنتاج.

«اتحاد الصناعات»: ندرس منح أسعار تفضيلية على المواد الخام لحاملى كارت «حرفى» وتقديم خدمات تشغيلية أخرى

شددت «القباج» على أن معرض «ديارنا» يقام سنوياً منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف دعم الاقتصاد الإبداعى لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، والقيمة لذلك النوع من المعارض هى مزيج من الأهداف الاقتصادية وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق وتدوير رأس المال، والأهداف الثقافية فى نشر التراث اليدوى الحرفى فى مصر كجزء من قوتها الناعمة.

وأضافت «القباج» أن هذه النسخة من المعرض تقدم منتجات متعلقة بشهر رمضان، كما سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن المعرض يشهد لأول مرة مشاركة وفد من المستثمرين وسيدات الأعمال من عدد من الدول العربية، إلى جانب مشاركة المجلس التصديرى للحرف اليدوية.

وأضافت أن الوزارة تهدف إلى تنمية شراكات أعمال متوسعة لإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية وتعزيز المنتج المصرى خارج البلاد، وتشجيعاً للدفع الإلكترونى جرى توفير كل وسائل الدفع للزوار، مثل ماكينات الصرف الآلى، وخدمات الدفع الفورى، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المجانى داخل المعرض للعارضين والزوار.

كما شارك بنك ناصر الاجتماعى فى جميع فعاليات معارض ديارنا التى تقام خلال العام، وتأتى مشاركة بنك ناصر الاجتماعى بهدف إتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، خاصة تمويل «مستورة» الموجَّه للمرأة المصرية، إيماناً بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكدت الوزيرة أن البنك يهدف إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالى لهذه المشروعات، من خلال تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم فى المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار فى مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت «القباج» أن البنك اهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة ومساعدتها على التمكين الاقتصادى، مشيرة إلى أن البنك قدّم تمويلاً لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالى قيمة 560 مليون جنيه.

ونوهت بأن تمويل «مستورة» يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقاً لاحتياجات المشروع، ويسدَّد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهراً، ويُعتبر تمويل «مستورة» أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعى لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

كما يقدم البنك خلال المعرض نماذج لمنتج «بدايتها فكرة» الذى يقدمه البنك لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكل الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، حيث نجح فى تقديم تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.