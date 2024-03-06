مدبولي: سنتمكن من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.2 مليار، أي بإجمالي نحو 9 مليار».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي: «بمجرد التوقيع، باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيقوموا أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية».