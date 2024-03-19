خطوات استخراج الفيش الجنائي أون لاين في رمضان.. لو هتقدم على وظيفة مناسبة

يهتم المواطنين بالحصول على الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان أون لاين، توفيرا للوقت والجهد خاصة أثناء ساعات الصيام، لذا نستعرض خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أون لاين ومن المنزل «فيش جنائي».

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أون لاين

وتعد صحيفة الحالة الجنائية من أهم المستندات التي تطلبها الشركات والمؤسسات للالتحاق بالوظائف، وإذا كنت لا ترغب في تفويت فرصة التقديم لوظيفة مناسبة خلال شهر رمضان فعليك اتباع الخطوات التالية لاستخراج الفيش الجنائي أون لاين من المنزل.

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنــــــــــــــا.

- تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة، حال كان يمتلك حسابا على موقع وزارة الداخلية، وحال لم يكن لديه حساب فيمكن إنشاء حساب جديد على الموقع.

- اختر الأيقونة الخاصة بـالأدلة الجنائية الموجودة أعلى الصفحة.

- اضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- ادخل البيانات المطلوبة وتشمل «الاسم، التليفون، رقم تليفون محمول إضافي، تحديد النوع هل هو ذكر أم أنثى، رقم الهاتف الأرضي، رقم هاتف العمل».

شروط استخراج فيش جنائي من البيت

- إدخال البيانات الخاصة بعنوان محل الإقامة، بعد تحديد عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الإقامة أم لا، وتتمثل بيانات العنوان في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب، مكتب بريد برقم».

- الضغط على التالي حتى يتم تسجيل جميع البيانات التي تم إدخالها.

- تحديد الجهة التي يتم تقديم الفيش إليها.

- اضغط على «مراجعة وتأكيد الطلب» لإرسال طلب استخراج الفيش الجنائي.

- ينتظر المواطن حتى يتم إرسال صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به على العنوان الذي سجله في الطلب خلال عدة أيام.