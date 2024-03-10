قبل رمضان.. طريقة مذهلة لتنظيف شيش البلكونة الخشبية بأقل التكاليف

تعاني الكثير من ربات البيوت من تراكم الأتربة على شيش البلكونة الخشبي، مما يضطرهن إلى باب البلكونة مفتوحًا لمنع انتشار التراب في أركان البيت، لذلك يجب تحضير الخلطة السحرية التي تُخلّصك من جميع الأتربة والغبار وتبقى فعّالة لفترة طويلة، وبحسب موقع «Top Window Cleaner» البريطاني، لن يستغرق تنظيف شيش البلكونة قبل العيد أكثر من 10 دقائق.

مكونات الخلطة السحرية لتنظيف الشيش الخشب:

ماء.

صابون سائل.

خل ابيض.

عصرة ليمون.

طريقة تحضير الخلطة السحرية لتنظيف الشيش الخشب:

في وعاء كبير ضعي المكونات السابقة مع التقليب جيدًا حتى تتجانس.

احضري فرشاة لتنظيف الشيش.

ضعي الفرشاة في الخليط وابدأي بالتنظيف.

بماء نظيف أزيلي كل ما يتعلق بالشيش الخشب.

بقطعة قماش قطنية امسحي الشيش من الماء حتى لا يتشقق.

كرري الخلطة أسبوعيًا حتى تحصلي على نظافة فائقة للشيش.

طريقة أخرى لتنظيف الشيش الخشب:

عند البدء، ستحتاج إلى جمع ما يلي:

2 أو 3 قطع قماش ناعمة نظيفة

إسفنجة.

فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وغير مستخدمة

مكنسة.

دلو من الماء الدافئ.

صابون الأطباق أو منظف خاص للخشب.

طريقة التنظيف: