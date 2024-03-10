قبل رمضان.. طريقة مذهلة لتنظيف شيش البلكونة الخشبية بأقل التكاليف
كتب:
نرمين عزت
07:08 ص | الأحد 10 مارس 2024
تنظيف الشيش الخشبي
تعاني الكثير من ربات البيوت من تراكم الأتربة على شيش البلكونة الخشبي، مما يضطرهن إلى باب البلكونة مفتوحًا لمنع انتشار التراب في أركان البيت، لذلك يجب تحضير الخلطة السحرية التي تُخلّصك من جميع الأتربة والغبار وتبقى فعّالة لفترة طويلة، وبحسب موقع «Top Window Cleaner» البريطاني، لن يستغرق تنظيف شيش البلكونة قبل العيد أكثر من 10 دقائق.
مكونات الخلطة السحرية لتنظيف الشيش الخشب:
- ماء.
- صابون سائل.
- خل ابيض.
- عصرة ليمون.
طريقة تحضير الخلطة السحرية لتنظيف الشيش الخشب:
- في وعاء كبير ضعي المكونات السابقة مع التقليب جيدًا حتى تتجانس.
- احضري فرشاة لتنظيف الشيش.
- ضعي الفرشاة في الخليط وابدأي بالتنظيف.
- بماء نظيف أزيلي كل ما يتعلق بالشيش الخشب.
- بقطعة قماش قطنية امسحي الشيش من الماء حتى لا يتشقق.
- كرري الخلطة أسبوعيًا حتى تحصلي على نظافة فائقة للشيش.
طريقة أخرى لتنظيف الشيش الخشب:
عند البدء، ستحتاج إلى جمع ما يلي:
- 2 أو 3 قطع قماش ناعمة نظيفة
- إسفنجة.
- فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وغير مستخدمة
- مكنسة.
- دلو من الماء الدافئ.
- صابون الأطباق أو منظف خاص للخشب.
طريقة التنظيف:
- نظفي العتبات من الأوساخ بفرشاة ناعمة جافة أو قطعة قماش.
- تأكد من إزالة كل الغبار وأي شيء آخر موجود على الطبقة العليا من الأوساخ.
- فرغي الأجزاء الكبيرة من الغبار من الأرضية.
- إذا كان لديك خرطوم مكنسة صغير، وصليه وافحصي الإطارات مرة أخرى بحثًا عن الغبار.
- حافظي على إطارات الشباك جافة أثناء عملية التنظيف.
- تذكري أن الكثير من الماء يمكن أن يتسبب في تعفن الخشب وإضعافه وانهياره والسماح بنمو العفن.
- املئي الدلو بالماء ثم ضع صابون الأطباق أو المنظف.
- ضعي في اعتبارك أن المنتج الخاص بالخشب لن يقوم بتنظيف الإطارات فحسب، بل سيقوم أيضًا بتلميعها.
- اغمسي الإسفنجة في المحلول الذي قمت بإعداده.
- اضغطي عليها جيدًا حتى لا تصبح مبللة.
- مرري الإطارات برفق مع التركيز على البقع وتغير الألوان.
- استخدمي فرشاة أسنان لجميع المناطق التي تتطلب المزيد من الاهتمام.
- مرري على زاوية العتبات مرة أخرى وتأكدي من الاهتمام بأي تراكم للغبار.