محافظ أسوان: منح 37 منشأة طبية شهادات الاعتماد بعد تطبيق معايير الجودة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية لعدد من المنشآت ومنحها شهادات الاعتمادـ وتمثلت في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية في المحافظة وذلك ضمن المرحلة الأولى من هذه العملية.

وتضمنت المنشآت المعتمدة 8 وحدات رعاية أولية في محافظة أسوان.

كما أكد اللواء أشرف عطية، في بيان اليوم أنه يتم العمل بجد لتطبيق معايير الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تم تضمينها في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي اعتمدت من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وحصولها على شهادة الاعتماد الصادرة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن شكره لجميع الجهود المتميزة التي ساهمت في تحويل الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق، بهدف تقديم الرعاية المتعددة للمواطنين بجودة عالية، وذلك بفضل المتابعة المستمرة لتشغيل المنظومة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووسط تنسيق مستمر مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بهدف تحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية منح لمستشفى أسوان التخصصي ووحدات طب الأسرة في الفوزة والكفور والإسماعيلية والشطب والقفطية والجعافرة وحجازة وجزيرة هيسا وبذلك يصل عدد المنشآت الصحية المعتمدة في أسوان إلى 37.