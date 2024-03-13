يبحث محبو الفنانة صبا مبارك عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4 على منصة Watch it اليوم، بعد عرض المنصة الرقمية 3 حلقات من العمل الدرامي الذي يصنف ضمن الإثارة والتشويق والغموض، ويحكي قصة الزوجين «يمنى» و«شريف» حيث يمر زواجهما بخلافات ويختفي الزوج يوم عيد ميلاد يُمنى، ويقوم بدوره الفنان محمد فراج في ظهور خاص.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4 على منصة Watch it اليوم

وعن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4 على منصة Watch it اليوم، فتنتظم المنصة في عرض الحلقات الجديدة للعمل الدرامي يوميا في تمام الحادية عشرة مساء، ومدة الحلقة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، والمسلسل إنتاج أصيل للمنصة الرقمية، وهو من دراما الـ 15 حلقة.

مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it

وكان البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب أظهر بعض الأحداث التي جذبت قطاع كبير من جمهور الغموض والتشويق، وتعمل «يُمنى» طباخة في أحد الفنادق الكبرى، ويختفي زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول العثور عليه بمساعدة شقيقه مصطفى، الذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين.

مسلسل لحظة غضب، يشارك في بطولته علي قاسم وناردين فرج وسارة عبد الرحمن وريم خوري وباقة من فناني الدراما، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، والإنتاج لشركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.