ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

الحلقات الثانية من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداثا ولقطات مشوقة، مسلسل الكبير أوي الجزء 8، شهد أحداثا كوميدية بين الكبير وشاكر مساعد الشمامة، فقد تحول الكبير إلى عقلة الإصبع للقبض على الشمامين، وبعد استدعاء الدكتور ربيع لإفاقة الكبير من الغيبوبة ظهر كل من في المنزل على حقيقهم وكان الكبير على دراية بما حدث، وخاصة أن روحه المتجسدة في شخص عقلة الإصبع كانت موجودة في الدوار لمتابعة ما يحدث.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه

الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه قبول أكرم حسني الذهاب مع الطفل زياد حتى يكون أبوه ليوم واحد، لكن فوجئ بأن والدة الطفل نفسها ترحب به وتشعره بأنه في منزله، وبعدما عرضت عليه نهى (فريال يوسف) المجئ إلى البيت كل أسبوع، حتى يلعب دور والد الطفل بمقابل مادي رفض أكرم حسني في البداية، لكنه وافق بعد الحادث الذي تعرضت له سيارته وانقطع معها دخله المادي.

أحداث شيقة لمسلسل امبراطورية ميم

الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي بدأت بأن سيدة جاءت لخالد النبوي وقطعت عليه احتفاله بعيد ميلاد أخته مديحة، وتعرض عليه بيع البيت لأنها تريد شراء المربع السكني بالكامل لتحويله إلى كومباوند ومول، ولكن رد عليها بالرفض وقال لها إن بيته فيه ذكرياته مع زوجته.