نجح الفنان أحمد العوضي، في جذب الجمهور لمتابعة مسلسله الجديد، في سباق دراما شهر رمضان، من خلال الأحداث الشيقة والمثيرة، وينتظرون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 4، لمتابعة تطورات الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

يشار إلىأن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 4، تكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحًا.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك فى بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد السمان، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، وآخرين، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وتعرض منصة watch it، تزامنًا مع عرضها على قناتي ON Drama، وON.