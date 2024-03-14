تفاصيل إنشاء شبكة سكك حديدية وطرق بميناء السخنة.. الانتهاء من 93.50%

كشف اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير ميناء السخنة موقف محطة حاويات هاتشيسون بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة، حيث جرى التعاقد على المعدات والأوناش الخاصة بأعمال البنية الفوقية تمهيدا لتوريدها للمحطة.

مشروع تطوير ميناء السخنة

وأوضح مدير مشروع التطوير بالميناء في تقرير له، أنّ إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأنّ الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترا بعمق 18 مترا لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلومترا وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 وومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2.

إنشاء خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي

ومن المقرر إنشاء خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح كما يتم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، إضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وأوضح أنّ نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف بلغت 91% (حيث تم الحفر 100% من الأحواض وجار العمل في ساحات التداول)، وبلغت نسبة أعمال التكريك 62% (يبلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف + 26.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك) كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية(قطار كهربائي/ ديزل) بطول 34 كيلومترا 35% والأرصفة 97% وحواجز أمواج الميناء 99% والطرق الداخلية 75%، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع التطوير 93.50%

وأكدت وزارة النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما يحدث في محطة السخنة لسرعة الإنجاز، مشيرة إلى أنّ الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى مواني محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وهذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والمواني الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للمواني المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل، الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.