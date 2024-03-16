محافظ الغربية يفتتح وحدة بيطرية في قرية «مسجد وصيف» بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بزفتى بتكلفة بلغت قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ الغربية، أن الوحدة البيطرية التي تخدم 6 قرى وتوابعها، وتم إحلالها وتجديدها على مساحة 120 مترا مستقطعة من المساحة 1400متر، بتكلفة 2 مليون جنيه.

خدمات الوحدة البيطرية

وتفقد محافظ الغربية مكونات الوحدة وأقسامها والخدمات التي تقدمها للقرية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية، مؤكدًا أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية، تتطلب مزيداً من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية ،حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

قافلة بيطرية

وتفقد «رحمي»، القافلة البيطرية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالغربية، حيث تابع تقديم أطباء الطب البيطري لجميع الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنة والتناسلية للحيوانات من أبقار، وجاموس، وأغنام، وخيول، وتنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم؛ للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، وقدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.