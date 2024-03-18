«خارجية الشيوخ»: الهند استعانت بأبنائها الدارسين بالخارج لبناء اقتصادياتها التكنولوجية

طالبت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بضرورة توضيح دور الوزارات المختصة فى التعاون بين بعضهم البعض للاستفادة من الطلاب الدارسين في الخارج.

وقالت النائبة سماء سليمان، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري بشان استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، من الضروري وجود قاعدة واضحة بإعداد الطلاب الدارسين في الخارج بهدف الاستفادة منهم في استراتيجية مصر2030.

الدارسين بالخارج

وأوضحت النائبة سماء سليمان قائلة:يجب الاستفادة من نماذج بعض الدول مثل الهند والتى استطاعت الاستفادة من أبنائها الدارسين فى الخارج فى مجال الصناعات التكنولوجية والتي احتلت بها مكانة متميزة.

اللجنة الوطنية الدائمة للطلبة بالخارج

ووجهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سؤالا لوزيرة الهجرة حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للطلبة الدارسين في الخارج.

وأيدها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، متسائلًا حول مدى تكاتف الوزارات الأخرى مع وزارة الهجرة لدعم الطلبة الدارسين في الخارج ومدى الاستفادة منهم في المستقبل.