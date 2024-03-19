موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:00 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
صلاة.. تعبيرية
يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق تاسع أيام شهر رمضان الفضيل، حرصا منهم على أداء الفرض في موعده وتناول طعام الإفطار.
أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في إطار مواكبة اهتمامات ملايين المسلمين في المحافظة بمواقيت الصلاة طوال أيام شهر رمضان، وخصوصًا موعدي بدء الصوم والإفطار.
ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:5 مساءً، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و 54 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم
وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تأتي على النحو التالي:
موعد صلاة الفجر الساعة 04:31 صباحًا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.
موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:05 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً.