مشروب رمضاني يعالج الكحة والحساسية.. احذر الإفراط في تناوله

العرقسوس من المشروبات الرمضانية، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويدات المضادة للأكسدة والالتهابات، كما يعد مصدرا غنيا بفيتامين ب1 أو الثيامين وفيتامين ب2، بالإضافة إلى العديد من المعادن المهمة، بما في ذلك الفوسفور والحديد والسيلينيوم والزنك.

فوائد العرقسوس

والعرقسوس مشروب فعال لعلاج الكحة والحساسية والالتهابات، بحسب حديث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، كما يُساعد العرقسوس في إذابة البلغم، إذ يساعد في طرد المخاط من القصبة الهوائية والرئتين ويستخدم كمضاد كورتيزون طبيعي ومضاد قوي للآلام المفصلية والروماتيزمية.

وأضاف الحداد في حديثه لـ«الوطن»، أنه رغم فوائد العرقسوس العديد إلا أن هناك 3 فئات يحُظر تناولها للعرقسوس تمامًا، لأنها تتسب في مخاطر صحية لهم، وهما مرضى ضغط الدم والسكر والقلب.

و وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن حمض الجلايسيرزيك الموجود في العرقسوس يمكن أن يساعد في علاج العصبية والاكتئاب عن طريق تنشيط وظائف غدد الأدرينالين، بحسب تقرير طبي نشره موقع healthline، كما يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للأكسدة تقي من امراض القلب والأوعية الدموية، كما أكدت الدراسات أن مشروب العرقسوس يُعزز عملية الهضم، ويفيد في علاج مشاكل المعدة مثل قرحة المعدة والارتجاع المريئي.

مخاطر الإفراط في تناول العرقسوس

فيما حذرت الدراسات من تناول العرقسوس يوميًا أو الإفراط فيه، لأن شربه بكميات كبيرة يؤدي إلى الإصابة بمجموعة من الأضرار، وتتمثل تلك الأضرار في نقص البوتاسيوم في الدم، وارتفاع ضغط الدم، الفشل الكلوي، والتسمم الغذائي، فضلًا عن ضعف التركيز، وعدم وضوح الرؤية، واحتباس السوائل بالجسم.