ملخص أحداث الحلقة 11 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الـ11 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

ووصل عدد قليل من فرسان السلاجقة إلى قلعة آلموت مقر حسن الصباح في مسلسل الحشاشين، واخترقوها، إلا أن شجاعتهم لم تشفع لهم بسبب قلة عددهم وأبادهم الحشاشين.

وفي مسلسل المعلم، التقى مصطفى شعبان مع الريس غريب بالصدفة في الميناء وسأله عن سبب مجيئه ليرد عليه بأنه جاء ليشتري السمك للمعلم بشر فطلب منه أن يتناول الشاي معه، خاصة أن والده كان صديقا مقربا.

ذهبت كارولين عزمي لأحمد العوضي في بيته، وذلك في إطار أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب، وطلبت منه التنزه معها في الأهرامات، وخلال حديثهما اعترفت له بأنها جهزت الجولة خصيصا له، لأنها تعلم الحالة النفسية السيئة التي يمر بها بسبب افتراقه عن دينا فؤاد.