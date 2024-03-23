إفطار جماعي لـ 1000 مواطن من أهالي نزلة السمان بروضة أكتوبر

نظمت مؤسسة حياة كريمة، حفل إفطار جماعي، بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة لعدد 1000 مواطن من قاطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف التواصل مع المواطنين من قاطني الإسكان البديل، وبحث مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن حفل الإفطار تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بمشاركة وزارة الثقافة وصندوق علاج ومكافحة الإدمان وجهاز مدينة حدائق أكتوبر والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وخلال حفل الإفطار، تقدمت نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم معربة عن سعي المحافظة الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

كما نظمت وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال، وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم فقرات توعوية للمواطنين.

حضر حفل الإفطار أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وأحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، وممثلي صندوق علاج الإدمان، ووزارة الثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز حدائق أكتوبر.