أسهل طريقة لتحضير المبكبكة.. أصلها ليبي وانتشرت بين المصريين

تعتبر المبكبكة واحدة من ألذ الأكلات التي يحرص كثيرون على وجودها على مائدة الطعام، فرغم كونها أكلة ليبية، فإنها عُرفت لدى المصريين وباتت أكلة مفضلة بالنسبة لهم؛ لا سيما كونها شهية الطعم وغنية بالقيم الغذائية.

ولأن كثيرون لا يفضلون شراء مثل هذه الأكلات من المطاعم، ويميلون إلى تحضيرها في المنزل، لضمان جودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا في التكلفة، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل المبكبكة بالمقادير.

مكونات عمل المبكبكة

ويحتاج عمل المبكبكة في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة كالتالي:

500 جرام من اللحم الضأن أو الدجاج.

2 كوب من المكرونة.

1 كوب من عصير الطماطم.

1/2 كوب من الماء.

1/2 كوب من معجون الطماطم.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة.

2 فص ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من البقدونس المفروم (للتزيين).

طريقة عمل المبكبكة

سخن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضف البصل والثوم وقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضف اللحم (اختياري) وقلب حتى يتغير لونه.

أضف عصير الطماطم، الماء، معجون الطماطم، الكمون، الكركم، الفلفل الأسود، والملح.

اترك المزيج يغلي، ثم خفض النار واتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

أضف المكرونة وقلّب حتى تمتزج مع المزيج.

غطي القدر واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج المكرونة.

زين المبكبكة بالبقدونس المفروم وقدمها ساخنة.

مبكبكة تلبي جميع الأذواق

ولأن الأذواق في تناول المكبكة تختلف من شخص لآخر وسط أبناء الأسرة، فهناك بعض التغييرات التي يمكن تنفيذها حسب الرغبة في أثناء عمل المبكبكة، منها:

إضافة المزيد من الماء أو عصير الطماطم حسب الحاجة.

إضافة الخضار مثل الجزر أو الفلفل الأخضر إلى المبكبكة.

استبدال اللحم بالدجاج أو التونة.

إضافة المزيد من التوابل حسب الرغبة.