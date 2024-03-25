رصف 6 شوارع في مركز الحسينية بتكلفة 15 مليون جنيه

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

متابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير

وتابع المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية، بواقع 6 شوارع، وبتكلفة 15 مليون جنيه، وبأطوال 5 آلاف متر، حيث يُجرى وضع طبقات التأسيس النهائية تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقا للجدول الزمني

وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى في المحافظة.