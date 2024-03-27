رئيس «الوطنية للانتخابات»: البريد ساهم بأسطول نقل مجهز في نجاح عمليات الاقتراع

توجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى الهيئة القومية للبريد على التعاون غير المحدود الذي قدمته الهيئة لإتمام العملية الانتخابية؛ الذي ساهم في ظهورها بهذا الشكل المشرف.

إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه

قال المستشار أحمد بنداري، إن البروتوكول الذي وقعته الهيئة الوطنية للانتخابات مع الهيئة القومية للبريد كان له الأثر البالغ في إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، موضحًا أن اختيار هيئة البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية جاء نظرًا لامتلاكها أسطول نقل مجهز على أعلى مستوى بأحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية، ومزود بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة، وهو ما ساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على نقل كافة اللوجستيات المطلوبة على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.

نقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوي الجمهورية

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن اختيار البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة، مقدمًا الشكر إلى جميع العاملين بالهيئة على ما قدموه من مجهودات، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات بما يتيح تقديم خدمات متميزة للمواطنين.