أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف فيها خلال رمضان 2024

تستعد مساجد مصر على مستوى المحافظات لموسم الاعتكاف خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان، وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية أسماء وبيانات وعناوين المساجد المسموح بالاعتكاف فيها خلال الأيام المقبلة.

ضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجدها، وعلى رأسها أنّ الأولوية في الاعتكاف لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، كما يحظر تصوير المعتكفين مراعاة لخصوصيتهم، إضافة إلى أنّ أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد.

أسماء وعناوين مساجد الاعتكاف على مستوى الجمهورية

وقررت وزارة الأوقاف فتح 8 مساجد في مديرية أوقاف البحر الأحمر، كما يلي:

30 مسجدا في مديرية أوقاف الوادي الجديد

47 مسجدا في مديرية أوقاف أسوان

106 مساجد في مديرية أوقاف الأقصر

10 مساجد في مديرية أوقاف قنا

48 مسجدا في مديرية أوقاف سوهاج

وقررت وزارة الأوقاف التصريح لـ333 مسجدا بمديرية أوقاف القاهرة بالاعتكاف وبياناتها كما يلي.

- مسجد الفتح.

- مسجد التوحيد.

مسجد الإيمان.

- مسجد أبو بكر الصديق.

- مسجد الدعوة.

20 مسجدا في مديرية أوقاف أسيوط لمعرفتهم اضغط هنا

254 مسجدا في مديرية أوقاف المنيا لمعرفتهم اضغط هنا

195 مسجدًا في مديرية أوقاف بني سويف لمعرفتهم اضغط هنا

518 مسجدًا في مديرية أوقاف الجيزة لمعرفتهم اضغط هنا

12 مسجدًا في مديرية أوقاف جنوب سيناء لمعرفتهم اضغط هنا

10 مساجد في مديرية أوقاف شمال سيناء لمعرفتهم اضغط هنا

21 مسجدا في مديرية أوقاف بورسعيد لمعرفتهم اضغط هنا

70 مسجدًا في مديرية أوقاف الإسماعيلية لمعرفتهم اضغط هنا

33 مسجدًا مديرية أوقاف السويس لمعرفتهم اضغط هنا