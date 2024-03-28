رسوم التصالح في مخالفة البناء بالمدن تصل حتى 5 آلاف جنيه.. «سعر المتر بكم»

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر صدورها خلال الأيام القادمة من قبل الحكومة قيمة الرسوم الخاصة لإتمام عملية التصالح في المدن، بحيث تتراوح القيمة وفقا لعدد أمتار المخالفة داخل الوحدة السكنية.

وتنظم المادة السادسة من اللائحة هذه الرسوم وهي كالتالي

_ بداية من 250 مترا مربعا تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.

- من 250 مترا حتى 500 متر مربع تقدر قيمة الرسوم للتصالح بنحو 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.

- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تقدر قيمة رسم التصالح بنحو 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع، تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- فيما تتساوى قيمة رسوم التصالح في المدن والمناطق الصناعية والقري للمخالفة الأكثر من 4000 متر مربع وتكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من الحكومة

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية قبل الإصدار الكامل للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال النائب طارق شكري: «بذلنا على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء جهود كبيرة في المناقشة مع الحكومة قبل كتابة الصياغات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق أثره على داخل الشارع المصري، ولتفادي المشكلات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء».