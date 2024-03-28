إصابة 10 نزلاء بالتسمم في أحد سجون بريطانيا.. «الكاري السبب»

تحقق الشرطة في تفشي التسمم الغذائي في أحد السجون بعد أن أصيب 10 نزلاء بالمرض بعد عودتهم من قداس عيد الفصح في كنيسة سجن «إتش إم بي لويس».

تلقت السلطات بلاغات عن إصابة السجناء بحالة إعياء

وبحسب صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية فإن فرق الإسعاف والشرطة والإطفاء حضرت إلى مكان الحادث، بالقرب من برايتون، بعد تلقي بلاغات عن إصابة السجناء بحالة إعياء وتسمم، وأكدت وزارة العدل نقل ثلاثة سجناء وثلاثة موظفين مدنيين إلى المستشفى.

وتشير تقارير غير مؤكدة من مصادر السجن إلى أنهم مرضوا بعد حضور الحدث الديني، حيث تم تقديم الطعام في النهاية.

تناولوا الكاري وبدأوا في القيء وتلعثموا في كلماتهم

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن أولئك الذين أصيبوا بالمرض تناولوا الكاري وبدأوا في القيء، وتلعثموا في كلماتهم وأصبحوا في حالة دوار.

وأكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن سجن لويس لحادث تسمم غذائي جماعي حيث تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى بعد أن تناولوا نفس الوجبة، وأنه تم نقل ثلاثة موظفين وثلاثة سجناء إلى مستشفى مقاطعة ساسكس الملكي في برايتون لتلقي العلاج المناسب وأن المصابين جميعًا حالتهم مستفرة.