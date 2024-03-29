صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% يوم الاثنين المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، صرف معاشات أبريل 2024 يوم الاثنين المقبل ولمدة 9 أيام من المنافذ المعتمدة لصرف المعاشات.

صرف معاشات أبريل 2024 لـ11 مليون مستفيد

انتهت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من الإجراءات المتبعة لبدء صرف معاشات أبريل 2024 التي يستفيد منها أكثر من 11 مليون مصري.

منافذ صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

ووفقاً للتأمينات فإنّ المعاشات ستكون جاهزة للصرف بداية من الساعة التاسعة صباح الاثنين المقبل، في منافذ مكاتب فوري، والبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات بنك ناصر الاجتماعي وماكينات ATM المخصصة لصرف المعاشات، وحاملي فيزا كارد.

ووفقا للزيادة التي أقرتها الحكومة، فإنّ قيمة المعاشات ستكون مقسمة بالشرائح التالية:

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها).

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه) .

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها) .

- الشريحة السادسة: 2600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيها).

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3335 جنيها).

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيها).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4025 جنيها).

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4370 جنيها).

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4715 جنيها).

- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5060 جنيها).

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيها سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها).