ملخص أحداث الحلقة 18 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.. رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

وشهد مسلسل الحشاشين وصول جنود السلاجقة يحيى وصديقاه إلى قلعة آلموت وإقناع برزك بالانضمام إلى جنود حسن الصباح، واكتشف زيد بن سيحون أن يحيى ابن المؤذن الذي قتل زوجته في أصفهان وتخفى منه.

وفي مسلسل جودر، حضر شهريار عرضا راقصا وظهرت المطربة كارمن وهي تغني، وبعد العرض هدد شهريار شهرزاد بأنها يجب أن تنهي قصة جودر المصري وألا تؤجل باقي الحكاية للغد، واستكملت شهرزاد باقي الحكاية.

وشهد مسلسل مليحة العودة إلى تاريخ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيف ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشائها عام 1948، وشهدت أحداث الحلقة قدرة المقدم أدهم على إنقاذ جميع المدنيين الذين كانوا في المعبر المصري بالسلوم.

وفي مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، اتصل يحيى بجمالات، لكنها لم ترد عليه، وطلبت من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق أنهما مع ياسين حتى لا يبلغ عنه ويلقي القبض عليه.