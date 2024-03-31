بنك أبوظبي الأول ينضم لمبادرة «المركزي» للتمويل العقاري بفائدة 8%

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، عن تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري الهادفة لتسهيل ملكية الوحدات السكنية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط من خلال تقديم تمويل عقاري بمعدل فائدة سنوي 8% متناقص، ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات شريحة خاصة من العملاء، وزيادة الطلب على خدمات التمويل العقاري.

بنك أبوظبي الأول ينضم لمبادرة «المركزي» للتمويل العقاري

ومن خلال المبادرة، يستهدف بنك أبوظبي الأول مصر الوصول إلى تمويلات عقارية خلال العام الأول، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء داخل السوق المصري. ومع التطور السريع الذي يشهده التمويل العقاري، يستهدف البنك تقديم خدمات ذات قيمة فريدة.