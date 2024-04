48 ساعة من الرعب.. كوارث طبيعية تهدد بعض الدول

منذ 48 ساعة، يشهد العالم موجة من الكوارث الطبيعية، التي خلفت أضرارًا جسيمة في العديد من الدول، إذ دمرت الزلازل بنايات وأحياء، وأغرقت العواصف السيارات والشوراع، وشهدت بعض الدول معدلات قياسية في درجات الحرارة، ما بين ارتفاعات في دول عاشت أعواما من الجليد، وانخفاضات ملحوظة في دول معتدلة.

ضرب زلزال قوته 5.5 ريختر، مدينة مانغيا في مقاطعة تشينغهاى بشمال غربى الصين اليوم، وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل بأنه جرى رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة منطقة فوكوشيما التي تقع فيها محطة نووية، في شمال شرق اليابان، وفقا لـ«فرانس برس».

فيما أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت نحو 6.1 درجة على مقياس ريختر، ويقع على عمق 40.1 كيلومتر.

Breaking News



Alarming Situation at #Taiwan



A shocking incident happened in Taiwan, See the Skyscraper condition!



Prayers Taiwan People Stay Safe ! #Japan #earthquake #Tsunami Okinawa #TaiwanEarthquakeOkinawa #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/Gg4q9xGa9f