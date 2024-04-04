48 ساعة من الرعب.. كوارث طبيعية تهدد بعض الدول

منذ 48 ساعة، يشهد العالم موجة من الكوارث الطبيعية، التي خلفت أضرارًا جسيمة في العديد من الدول، إذ دمرت الزلازل بنايات وأحياء، وأغرقت العواصف السيارات والشوراع، وشهدت بعض الدول معدلات قياسية في درجات الحرارة، ما بين ارتفاعات في دول عاشت أعواما من الجليد، وانخفاضات ملحوظة في دول معتدلة.

زلزال الصين

ضرب زلزال قوته 5.5 ريختر، مدينة مانغيا في مقاطعة تشينغهاى بشمال غربى الصين اليوم، وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل بأنه جرى رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

زلزال اليابان

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة منطقة فوكوشيما التي تقع فيها محطة نووية، في شمال شرق اليابان، وفقا لـ«فرانس برس».

فيما أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت نحو 6.1 درجة على مقياس ريختر، ويقع على عمق 40.1 كيلومتر.

كوارث زلزال تايوان

وشهدت تايوان واحدا من أقوى الزلازل منذ ربع قرن، إذ وقع خلال ساعة الذروة الصباحية أمس الأربعاء، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإلحاق أضرار ببنايات وطرق سريعة، فيما تضررت بنايات قديمة بسبب الزلزال، كما جرى اكتشاف ميل بناية مكونة من خمسة طوابق في مقاطعة هوالين، بزاوية 45 درجة، وانهار الطابق الأول منها.

العواصف تضرب أمريكا

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان جراء عاصفة شتوية، فيما أرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».

الثلوج تجتاح السويد في الربيع

وأفاد المركز السويدي للمعلومات، عبر موقعه الرسمي أن الثلوج بدأت شوارع وطرقات الكثير من المدن السويدية، وجاء تساقط الثلوج في السويد في وقت غير معتاد، إذ اجتاحت موجة صقيع جديدة السويد.

وقال خبير الأرصاد الجوية، إريك هويجورد أولسن، وفقا للمركز، إن السبب وراء سقوط الثلوج هو عدم وجود السحب، والتي تعمل كغطاء للإشعاع الحراري للكرة الأرضية، متوقعا حلول طقس غير مستقر قريبا، مع ثلوج وصقيع شمالاً، ودرجات حرارة متدنية تتراوح بين 10 و15 دون الصفر.

ثلوج في كندا

وكشفت هيئة البيئة الكندية، عبر موقعه الرسمي، أن عاصفة ربيعية في أونتاريو ضربت البلاد يومي الأربعاء والخميس، وذلك بفضل هبوب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة ومجموعة من الثلوج الكثيفة، وسط توفعات بتفاقم تأثيراتها يومي الأربعاء والخميس.

روسيا تحطم 66 معدلا لدرجات الحرارة على امتداد أراضيها الشاسعة

فيما حطمت روسيا أمس أول 66 معدلا قياسيا للحرارة لمثل هذه الفترة من العام، إذ بلغت درجة الحرارة في شبه جزيرة القرم 31 درجة.

وقال يفغيني تيشكوفيتس كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية «فوبوس»، بموسكو، إنه خلال 24 ساعة شهدت روسيا سلسلة أخرى من أحداث الطقس غير المسبوقة في تاريخ قياسات الأرصاد الجوية بالنسبة لأوائل أبريل، كما جرى تحطيم الرقم القياسي لدرجة الحرارة في موسكو، إذ وصلت إلى 23.2 درجة.