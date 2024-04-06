10 نصائح لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل القائمة: لا تؤخر الحصاد

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنه رغم اقتراب الموسم الزراعي الحالي من نهايته، إلا أنه يتسم ببعض الاختلافات عن المواسم الماضية، من حيث شكل المناخ بصفة عامة.

وأوضح المركز، في تقرير يرصد تأثير المناخ على الزراعة، أنه رغم برودة الحرارة بالليل فما زال النهار دافئًا إلى حار في بعض الأحيان، والفرق بين حرارة النهار والليل كبير، مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى ثم أيام حارة مفاجئة، ما أدى لاختلافات كبيرة في طبيعة النمو في كثير من التراكيب المحصوليةن ومن ثم يجب التعامل مع هذه التراكيب بشكل مختلف ومبتكر لكل محصول وفقًا للآتي:

القمح

أكد المركز أن محصول القمح وصل في الغالب لمرحلة النضج لمعظم المناطق، ولا يحتاج أي معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد على اعتبار أن الموسم هذا العام مبكر بحوالي أسبوع، أما الزراعات المتأخرة فيراعي أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيد عن فترات حدوث نشاط للرياح، ومتابعة ما يصدر من تنبيهات في هذا الخصوص.

البطاطس الصيفية المبكرة

أوضح المركز، أن البطاطس في نهاية عمرها أو في طريقها للتقليع، أما الزراعة المتأخرة فهي في حاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم.

الزيتون

شدد المركز على أن الزيتون في أهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الازهار المذكرة، وما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فيرجى عدم زيادة التسميد الازوتي بأي حال من الأحوال والتعامل بمركبات الكالسيوم بورون أو البورون الموليبدنيوم قبل تفتح الأزهار مع اقتصار مصدر الأزوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر.

المانجو

أشار المركز إلى أن أشجار المانجو في أكثر فترات الموسم حساسية لأي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار، من حيث ظهور أي أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الأزهار، مع اعتبار أن استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لانه سيأمن إمداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الإخصاب والعقد.

العنب

لفت المركز إلى أن العنب سيحدث له عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة، ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت.

الطماطم

يجب الرش الوقائي للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز ولفحة الساق الصمغية.

ظهور متأخر للأمراض

حذر المركز من الظهور المتأخر لبعض الأمراض الهامة مثل الندوة المتأخرة في البطاطس واللطعة الأرجوانية في البصل والعفن الرمادي في الفراولة والبياض الدقيقي على المانجو، وعلى شيح البابونج في الفيوم وبني سويف وعلى القرعيات وخصوصا الكوسة.

الزراعات تحت الأنفاق البلاستيكية

وفيما يتعلق بالزراعات تحت الانفاق البلاستيكية مثل الطماطم والباذنجان والكنتالوب والبطيخ والتى تم كشف البلاستيك عنها سيبدأ النمو الخضري في الزيادة على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل ويكون الري لمدد قصيرة يعني من 30 إلى 45 دقيقة (بالتنقيط)، وعدم زيادة المياه تحت اى بند حتي لا يحدث اعفان جذور، ويقتصر التسميد على عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم.

الزراعات النوعية

أما الزراعات النوعية مثل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص فمعظمها في مرحلة ما بعد العقد، وتحتاج إلى إضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

استعجال الأجيال الأولى من الحشرات

توقع المركز ظهور أجيال مبكرة من آفة التوتا ابسلوتا على الطماطم والبطاطس ودودة براعم الزيتون ودودة عناقيد العنب، وحشرة منّ الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية المتأخرة وعلاقتها بفيرس إلتفاف الأوراق، والمن على الفاصوليا وغيرها بالإضافة إلى زيادة عدد اجيال التربس والعنكبوت الاحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والتربس على البصل.