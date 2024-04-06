كل ما تريد معرفته عن عيد البشارة.. الموعد وأبرز الطقوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد البشارة أحد السيدية الكبرى، غدا الأحد، والذي يصادف هذا العام الاحتفال به يوم أحد السامرية المعروف بأحد النصف في الكنيسة إذ يعد الأحد الرابع من آحاد الصوم الكبير وينصف الصوم المقدس.

طقس عيد البشارة

وبحسب الأنبا بنامين، مطران المنوفية، فإن طقس الكنيسة في عيد البشارة كالتالي:

يراعى فيه الملاحظات التي وردت في طقس الأعياد السيدية أن هناك ابصاليتين (واطس، أدام) (تعني ترتيل) حسب اليوم الذي فيه العشية (توجد الابصاليتين في كتاب الابصلمودية السنوية) بالنسبة لرفع بخور باكر لا يوجد تغيير إلا في أرباع الناقوس والذكصولوجيات خاصة بالعيد وهي كلمة يونانية تتكون من «ذوكصا» بمعني (مجد) و«لوجيا» بمعني (بركة).

فيبدأ بمزامير الساعتين الثالثة والسادسة وتقال هيتنيه للملاك غبريال، مرد ابركسيس، مرد مزمور وإنجيل والأسبسمس (الأدام والواطس) ويراعي الجملة في الخاتمة.

وقد عينت يوم 29 برمهات للاحتفال به وهو اليوم الذي اتفق فيه إعلان البشرى، كما قررت الاحتفال به دائمًا في الصوم الكبير وذلك حسب القاعدة الحسابية التي لا يمكن أحداث أقل تغيير أو تبديل فيها نظرًا لمدة الحمل 9 أشهر فإننا لو حسبنا المدة من 29 برمهات التي هي بدء الحمل به إلى 29 كيهك يوم ميلاده لوجدناها 9 أشهر تماما.

ولا تحتفل الكنيسة بعيد البشارة إذا جاء في أسبوع الآلام، لا يُفطر الأقباط يوم عيد البشارة لأنه لا يكسر الصوم الكبير لكن يُعيد فيه باللحن الفريحى وعدم الصوم الانقطاعي.