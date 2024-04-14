وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى.

نقل كشك العظام لمكان يتسع لتقديم الخدمة بأريحية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، حيث جرى المرور على الأقسام المختلفة، ووجه وكيل الوزارة بنقل كشك العظام لمكان يتسع لتقديم الخدمة بأريحية تيسيراً على مقدمي الخدمة، نظراً لضيق المكان، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وعدم وجود أي نواقص بهما.

دراسة احتياجات أقسام الكلى من ماكينات الغسيل الكلوي

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المٌقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مٌكلفاً مديرة إدارة الكلى المديرية بعمل دراسة عن احتياجات أقسام الكلى من ماكينات الغسيل الكلوي، وعن الكفاءة التشغيلية للماكينات الحالية وساعات التشغيل.

كما تأكد «مسعود»، من الانتهاء من بعض أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، والإجراءات التصحيحية، لتحسين أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة، مثل العيادات الخارجية، ونقل بعض التخصصات الطبية بأماكن أخرى، وتنظيم خطوط السير، وإعادة توزيع العيادات لاستيعاب التردد العالي من المواطنين عليها، متابعاً مؤشرات أداء العيادات الخارجية، حيث بلغ التردد عليها حتى وقت الزيارة 215 مريضا في التخصصات الطبية المختلفة، وجرى التأكد من تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية رقم 75 لسنة 2024 بكافة الأقسام الطبية.

كما اطمأن «مسعود»، على توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته ببنك الدم التجميعي، موجهاً بضرورة تكثيف حملات التبرع بالدم، بالإضافة إلى عمل الدعاية اللازمة للتبرع داخل البنك التجميعي بالمستشفى، كما اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل بالعناية المركزة للأطفال الجديدة، التي جرى تشغيلها تجريبياً خلال الأيام القليلة الماضية، وتسع لـ5 أسرة وسرير عزل، بالإضافة إلى 2 محضن، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.