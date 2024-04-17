المصري يفوز على المستقبل سبورت بثلاثية في بطولة الجمهورية تحت 16 عاما

فاز فريق المصري البورسعيدي تحت 16 عاما على مضيفه فريق المستقبل سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء بملعب المستقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجمهورية «ب»، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد عادل، وعبد الرحمن سعيد، وعبد الرحمن عيد.

المصري يحتل المركز الثاني

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 51 جمعها من 23 مباراة، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب، وفي انتظار باقي النتائج.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المستقبل سبورت بهدف في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن ينجح مصطفى ديشا في إحراز هدف التعادل للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني نجح محمد علي عباس في إحراز الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 26، فيما أضاف عبد الرحمن الشحات الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة 32، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل فريق المصري

ومثّل فريق المصري في المباراة يوسف الرفاعي لحراسة المرمى، وسيف حاتم، ومحمد علي عباس، ومحمد عسران، ومحمد فرج لخط الظهر، ومحمد غازي، وزياد حسام، ونادر السيد لخط الوسط، ومصطفى ديشا، وعبد الرحمن الشحات، ومحمد أسامة لخط الهجوم.

شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مالك النحاس، وتامر أبو المعاطي، وطه حاتم، وزياد الدسوقي.