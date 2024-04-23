هل تنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة بسبب الرياح اليوم؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات اليوم، في ظل حذيرات الأرصاد لسكان مطروح والسلوم والمناطق الشمالية الغربية للبلاد، من تأثير نشاط رياح الخماسين اليوم، وانخفاض الرؤية الأفقية، خلال طقس الساعات المقبلة.

هل تنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة اليوم؟

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّه رغم وجود رياح نشطة على القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، إلا أنّ سرعاتها لن تعمل على إثارة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولن تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، نظرا لأن سرعات الرياح لن تتجاوز 32 كيلومترا في الساعة، عكس ما تشهده السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم، من انخفاض مستوى الرؤية بسبب سرعات الرياح التي تتجاوز 48 كيلومترا في الساعة، ما يترتب عليها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب الحذر من جانب السائقين وقائدي المركبات اليوم».

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.