مساعد رئيس تحرير «الوطن»: إسرائيل منبوذة دوليا.. وبايدن «بين نارين» بسببها

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة كل التفهمات بشأن الهدنة، ويصر على امتداد العدوان على قطاع غزة من أجل الحصول على مكاسب في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حال ترشحه لأن موقفه صعب للغاية في الداخل الإسرائيلي.

وأضاف: لم يمر يوم إلا وتخرج مظاهرات في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو، وحكومته وتتهمته بأنه السبب في عملية 7 أكتوبر والقتلى والمحتجزين، موضحا «إسرائيل أصبحت منبوذة الآن في المجتمع الدولي بسبب ما تفعل من جرائم إنسانية في غزة».

143 دولة قامت بالتصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية

تابع «الليثي» خلال لقائه عبر برنامج «الصحافة LIVE»، المذاع عبر قناة «إكسترا لايف»، أن هناك 143 دولة قامت بالتصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث حول هذا الشأن، وتثير إحراجا كبيرا لإدارة بايدن والولايات المتحدة الأمريكية في دعمها المطلق لإسرائيل.

مكاسب بايدن من اليهود في أمريكا

وأوضح «الليثي» أن جو بايدن أصبح بين نارين، ويريد استكمال الدعم لإسرائيل لكي يستفيد من مكاسب التمويل الذي يحصل عليه من اليهود في أمريكا، ويكسب الإنتخابات أمام خصمه، ومن جهة أخرى يمارس عليه الضغوط من الشارع في أمريكا، ومن كل الدول الصديقة، موضحا أنه لم يستطع خسارة مصر ولا دول الخليج ولا جنوب أفريقيا الذي قامت برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأعلن أكثر من مرة أنهم ضد عملية عسكرية برفح الفلسطينية بشكل كامل ولن يدعموا أي عملية هناك.