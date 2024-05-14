القبض على المتهمين بسرقة هواتف الأطفال من ناد بالتجمع الأول

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها، وهو عامل بالنادي له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف أنه تصرف في الهواتف المستولى عليها بالبيع لمالك محل هواتف محمولة له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القليوبية، وجرى تم ضبطه كذلك، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.