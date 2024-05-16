ظل عالقا 26 عاما.. فيديو يوثق لحظة خروج «شاب الحفرة» من تحت الأرض

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يوثق لحظة خروج الشاب الجزائري المختفي منذ 26 عامًا، من الحفرة التي عاش فيها طوال السنوات الماضي، منذ أن كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

واختفى الشاب في ولاية الجلفة وسط البلاد، وظهر في حفرة تحت الأرض، وبحسب المقطع فإن الشاب كان في حالة مزرية، يبدو عليه علامات الصدمة والاندهاش.

وظهر الشاب المختفي منذ 26 عامًا، في أثناء خروجه من مكان احتجازه تحت الأرض، وانتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة الجزائرية تنشر بيانًا

النيابة العامة الجزائرية، نشرت بيانًا تتحدث فيه عن الشخص المفقود منذ 26 عامًا، وأوضح البيان أنهم عثروا عليه محتجزًا في حفرة، داخل إصطبل تعود ملكيته لجاره الذي كان يعيش بمفرده، واكتشفوا أن أسرة الشاب يبحثون عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه ولد سنة 1979، وفقد في شهر مايوم عام 1998، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

احتجاز الشاب في إسطبل جاره

وذكر البيان أنّ الشاب الذي يدعى «عمر»، كان محتجزًا عند جاره بالقرب من منزله، الموجود بقرية القديد بولاية الجلفة بجنوب الجزائر، وتوجهت عناصر الدرك الوطني، إلى بيت الشخص المشتبه به، ليجدوا «عمر» المحتجز منذ 26 عامًا.

#أغرب____من___الخيال

أبـشع جـر..يمة إختـ.،'طاف في الجزائر

لا حول ولا قوة الا بالله قصة اغرب من الخيال

إنها حقيقة لشاب #بن_عمران_عمر بعد 28 سنة من الاختفاء..

حدث هذا في بلدية #الڤديد بولاية #الجلفة #يتبع pic.twitter.com/mwg0a6rzNr — أمينه (@dawdi18) May 14, 2024

أقارب الشاب المحتجز حاولوا البحث عنه

أقارب «عمر» قالوا إنّ الشاب اختفى بعدما غادر قريته قاصدًا التوجه إلى وسط مدينة الجلفة، وبحثوا عنه لكن دون جدوى، ونشروا صورته في وسائل الإعلام آنذاك.